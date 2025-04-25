بـ"شورت جريء"..أحدث ظهور لـ هيدي كرم والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تألق مثل الماس".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة جدا، تحفة، قمر، نجمة الساحة، عسل أوي، قمر الكوكب".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.