أول تعليق من ريم مصطفى بعد السخرية من مشهدها في "سيد الناس"

كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

وعلقت ريم لأول مرة على مشهدها مع الفنان أحمد فهيم، والذي أصبح من أكثر الفيديوهات رواجا "تريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر منه عدد كبير من الجمهور.

وقالت ريم "الموضوع قالب معايا ضحك، كل ما حد يكلمني أقولهم يا جماعة أنا بقيت تريند، قلبي مات محدش يتكلم معايا.. الموضوع مر معايا بمراحل، كانت بداية خضتني جدا، والبداية بتاعة المشهد أنا لما شفته قلت إيه القرف ده، وبعدين أنا كان عندي ظرف يومها ومش هحكي لحد عشان أفضل تريند".

وتابعت "ومع أول فيديو عمالة أعديه لقيته انتشر جدا، ادخل في اكتئاب ولا أحزن، وكل يوم أصحى من النوم أسألهم أنا لسه تريند يقولولي آه، أقولهم طب تصبحوا على خير".

وكان مشهد ريم مصطفى مع الفنان أحمد فهيم والذي عُرف باسم "انت اللي قتلت ابني يا مجدي"، وظهرت فيه تتهمه بقتل ابنها، حقق انتشارا واسعا، وسخر الجمهور من أداء ريم فيه.

"سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، ريم مصطفى، إنجي المقدم، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.