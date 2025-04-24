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أول تعليق من هشام جمال بعد حفل زفافه على ليلى أحمد زاهر

11:40 م الخميس 24 أبريل 2025
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    حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
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    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جامد
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما (1)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما (7)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما (9)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما (5)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بإطلالة ساحرة في حفل زفافهما (6)
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    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (3)
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    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (16)
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    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (10)
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    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (14)
  • عرض 24 صورة
    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (17)
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    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (13)
  • عرض 24 صورة
    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (12)
  • عرض 24 صورة
    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (9)
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    تجهيزات ليلى أحمد زاهر لزفافها (2)
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    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_016
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    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_018
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    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_017
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    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_028
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    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_035
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    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_038
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    بكاء ليلى أحمد زاهر أمام والدها (15)
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كتب- هاني صابر:

علق الفنان والمنتج هشام جمال، على حفل زفافه الذي أقيم مساء الأربعاء، على الفنانة ليلى أحمد زاهر بمنطقة الأهرامات بحضور عدد من الفنانين.

ونشر هشام، فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أولا احنا بجد مش لاقيين كلام يوصف احساسنا بفرحتكم معانا وبأهلنا وأصحابنا اللي كانوا معانا في أحلى يوم في حياتنا، وفيه ناس كتير لازم نشكرهم بالاسم.. لكن أنا عايز أبدأ بأغنية (فستانك الأبيض) اللي بدأنا بيها الفرح".

وتابع: "الحقيقة اني كنت ملحن الاغنيه دي مفاجأه ل ليلى فعلا وكان المفروض الاول اني انا اللي هغنيها وافاجيء ليلى بيها في الفرح..لكن اخويا الكبير وصديقي وقبلهم الفنان العظيم حسين الجسمي عملي انا كمان مفاجاه وكلم مادي صاحبي واخويا وموزع الاغنيه من ورايا وعملولي هما مفاجأه في يوم تسجيل الاغنيه ولقيت الاغنية متسجله بصوت حسين الجسمي اللي ملوش زي واللى خلى الموضوع راح في حته تانيه عندي وعند عروستي ليلى اللي بتحبه جدا".

وأضاف هشام جمال: "شكرا ليك بجد على احلى هديه لليلى وليا، شكرا للشاعر المحترف واخويا الكبير أمير طعيمة، الموزع العبقري مادي..اخويا اللي تعبته معايا جدا مهندس الصوت الشاطر وحبيبي بيشوي مجدي، واخيرا شكرا لحمايا اللذيذ والفاهم أحمد زاهر اللي اشترك معايا في الجريمه دي".


وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.

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A post shared by Hisham Gamal (@hishamgamal)

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