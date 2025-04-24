شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لصناع 3 مسلسلات في رمضان 2025 ..ماذا قالت؟

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة لصناع 3 مسلسلات عُرضت في شهر رمضان 2025 وهم "اخواتي" و "منتهي الصلاحية" و "80 باكو".

ونشرت شيرين، بوسترات المسلسلات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبايبي الغاليين، بجد انبسطت جدًا من اللي شوفته في رمضان 2025 من إبداعات فنية مميزة ومؤثرة".

وتابعت: "حابّة أوجه شكر خاص لصنّاع مسلسل اخواتي وبالأخص السيناريست الأستاذ ( مهاب طارق ) والمخرج الكبير محمد شاكر خضير اللي دايمًا بيحط بصمته بحب وإبداع".

واستكملت: "كمان شكر كبير لمسلسل منتهي الصلاحية على الجمال والإبداع والرسالة العميقة اللي لمسَتني جدًا".

وأضافت شيرين: "ومقدرش أنسى مسلسل 80 باكو اللي فعلا فرّح قلبي ببساطته وضحكته اللي من القلب".

مسلسل "اخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، محمد ممدوح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر. المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.

ومسلسل "منتهي الصلاحية" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل، حسن مالك، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر.

ومسلسل"80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.