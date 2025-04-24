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ليلى علوي تهنئ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وتنشر صورا من حفل زفافهما

09:57 م الخميس 24 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (2)
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    من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (1)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين وحسين فهمي وماجد المصري
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    من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (4)
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    من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (3)
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كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة ليلى علوي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان هشام جمال، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء 23 أبريل.

وجمعت الصور ليلى علوي مع عدد من النجوم الذين حضروا حفل الزفاف، بينهم: إلهام شاهين، ماجد المصري، عبير صبري، أشرف عبدالباقي، حسين فهمي وأحمد فهمي.

وعلقت ليلى "أحلى عرسان ألف ألف مبروك للجميلة ليلى وهشام يا رب حياة كريمة وسعيدة، وربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ودائما حياتكم مليانة سعادة وحب، ومبروك للزميل العزيز أحمد زاهر وبفرحته بنته ليلى وعقبال باقي البنات وعقبال كل اللي بيحبوا بعض".

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.

ليلى علوي حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال انستجرام ليلى علوي إلهام شاهين حسين فهمي
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