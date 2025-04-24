"قومت معيط".. عمرو وهبة يعلق على رقص ليلى زاهر وهشام جمال (فيديو)

كتب- هاني صابر:

علق الفنان عمرو وهبة، على رقص الفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها الفنان هشام جمال، وتأثر العروس عقب غناء عريسها لها أغنية قدمها لها احتفالا بزفافهما.

ونشر عمرو وهبة، الفيديو الذي حمل لحظة مؤثرة للعروسين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا لاقيت الناس حواليا بتعيط قومت معيط أنا كمان".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وكانت ليلى زاهر قد احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.