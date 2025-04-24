إعلان

"قومت معيط".. عمرو وهبة يعلق على رقص ليلى زاهر وهشام جمال (فيديو)

09:47 م الخميس 24 أبريل 2025

عمرو وهبة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

علق الفنان عمرو وهبة، على رقص الفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها الفنان هشام جمال، وتأثر العروس عقب غناء عريسها لها أغنية قدمها لها احتفالا بزفافهما.

ونشر عمرو وهبة، الفيديو الذي حمل لحظة مؤثرة للعروسين، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أنا لاقيت الناس حواليا بتعيط قومت معيط أنا كمان".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وكانت ليلى زاهر قد احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

View this post on Instagram

A post shared by Amr Wahba (@amr.wahbaaa)

عمرو وهبة ليلى أحمد زاهر حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال إنستجرام عمرو وهبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ليلى علوي تهنئ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وتنشر صورا من حفل زفافهما

إعلان

إعلان

وجهت الشكر للرئيس السيسي والوزير.. بلبن تُعلن إعادة فتح كافة فروعه - (تفاصيل)
منع الحجز والتسكين في مكة المكرمة لحاملي جميع التأشيرات باستثناء تأشيرة الحج