تركي آل الشيخ يعلق على توليه رئاسة الاتحاد السعودي للملاكمة

كتبت- منى الموجي:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة شكر لولي عهد الممكلة الأمير محمد بن سلمان، بعد تعيينه رئيسا للاتحاد السعودي للملاكمة.

وكتب تركي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك:

"أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد قائدنا الملهم، عراب الرؤية، على الثقة الكريمة بتعييني رئيساً للاتحاد السعودي للملاكمة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة".

‏وتابع "كما أتقدم بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمهم وثقتهم".