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بالصور.. عبير صبري تعلق على حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

08:02 م الخميس 24 أبريل 2025
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    انجي علاء وأحمد زاهر وزوجته
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    عبير صبري بحفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
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    عبير صبري وايهاب فهمي بحفل زفاف ليلى زاهر
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    عبير صبري ومحمد فراج وبسنت شوقي
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    عبير صبري وأشرف عبدالباقي وإلهام شاهين
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال.

ونشرت عبير، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " ألف مبروك ليلى زاهر وهشام جمال أحلى عروسة وعريس في الدنيا ربنا يسعدهم ويهنيهم".

وأضافت: "كانت ليلة جميلة أوي كلها حب وسعادة، مبروك أخويا الغالي أحمد زاهر أبو العروسة وحبيتي هدى، إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وتفرحوا بأولادهم".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وكانت ليلى زاهر قد احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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