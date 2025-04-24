بـ"التايجر".. أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها من داخل سيارتها من أحدث ظهور.

ونشرت ياسمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النجاح حلو".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح الجمال والطعامة، أحلى طلة بالتايجر، أحلى الحلوين، التايجر على الأسد بيمنع الحسد، الجمال الذي لا يعلى عليه".

وخاضت ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.