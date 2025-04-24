بالصور| نجوم الفن يحتفلون مع "يانغو بلاي" بمسلسل "بريستيج"

كتبت- منى الموجي:

احتفل أبطال وصناع مسلسل "بريستيج"، أحدث إنتاجات يانغو الأصلية، بالعرض الخاص والحصري للحلقة الأولى في تياترو أركان.

وشهدت السجادة الحمراء تألق نجوم العمل: محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، راندا عوض، دينا، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبدالعاطي وغيرهم، بالإضافة إلى المخرج عمرو سلامة والكاتبة إنجي أبو السعود، والمنتج طارق نصر.

وشهد العرض حضور عدد من صناع المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونخبة من النجوم، بينهم: هشام ماجد، أكرم حسني، محمد دياب، محمد أنور، هاني شنودة، علي ربيع، رحمة أحمد، نسرين أمين، أحمد عبدالوهاب.

وقال جو الخوند، رئيس الإنتاجات الأصلية ليانغو بلاي في بيان صحفي: "ما جذبني في بريستيج هو التحدي، والقصة التي لا تمتّ للتقليدية بصلة، فهي تحمل عمقًا ومساحة تمكّننا من العمل بأسلوب جديد يواكب ذوق الجمهور المعاصر. إنها قصة جريئة ومختلفة. نحن متحمسون لعرض هذا العمل المميز لجمهورنا، ونطمح من خلاله إلى الارتقاء بمستوى الإنتاجات الأصلية في المنطقة."

وفي تعليقه على العمل، قال المخرج عمرو سلامة: "مسلسل بريستيج هو عمل مليء بالإثارة، ويتميّز بمزجه أنواع درامية متعددة. يجمع بين التشويق والكوميديا الخفيفة التي تُضفي توازنًا وتكسر التوتر وكل الشكر ليانغو بلاي على دعمهم المتواصل".

ويُعرض مسلسل "بريستيج" حصريًا على "يانغو بلاي" بدءًا من 24 أبريل، عبر ثماني حلقات تُطرح بمعدل حلقتين أسبوعيًا كل خميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.