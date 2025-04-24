إنجي علاء توجه رسالة لـ ليلى زاهر وهشام جمال بعد زفافهما (فيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت المؤلفة إنجي علاء، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال.

ونشرت إنجي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك لأحلى عروسة ليلى زاهر وهشام جمال.. ربنا يباركلكم ويسعدكم، وألف مبروك لحبايبي هدى وأحمد زاهر".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وكانت ليلى زاهر قد احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.