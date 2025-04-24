إعلان

بـ"إطلالة جريئة".. 13 صورة لـ سارة سلامة من إجازتها والجمهور يعلق

07:01 م الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (8)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (7)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (6)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (3)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (4)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (13)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (2)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (12)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (1)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (11)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (10)
  • عرض 13 صورة
    سارة سلامة (9)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها من إجازتها.

ونشرت سارة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال ده لا يمكن يكون مصري، عسل أوي، إيه الجمال ده كله، القمر سارة، الله يحفظك، أحلى سارة في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وإخراج محمد أسامة.

سارة سلامة السوشيال ميديا إنستجرام سارة سلامة إطلالة سارة سلامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجهت الشكر للرئيس السيسي والوزير.. بلبن تُعلن إعادة فتح كافة فروعه - (تفاصيل)
بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب