بـ"إطلالة جريئة".. 13 صورة لـ سارة سلامة من إجازتها والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من أحدث ظهور لها من إجازتها.

ونشرت سارة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال ده لا يمكن يكون مصري، عسل أوي، إيه الجمال ده كله، القمر سارة، الله يحفظك، أحلى سارة في الدنيا".

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، وشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وإخراج محمد أسامة.