ريهام عبد الغفور توجه رسالة لـ ليلى زاهر وهشام جمال بعد زواجهما (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة للفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال بعد زواجهما.

ونشرت ريهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم بارك لهما وبارك عليها وأجمع بينهما بالخير.. ألف مبروك لبنتنا كلنا أجمل عروسة ليلى أحمد زاهر، والعريس المحترم هشام جمال".

وأضافت: "وألف مبروك لعشرة العمر وأخويا وزميلي ومراته حبيبتي أحمد زاهر".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وكانت ليلى زاهر قد احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.