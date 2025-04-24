هالة صدقي تنشر فيديو من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال.

ونشرت هالة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لبنت الوسط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال وفرحة حقيقية من القلب لأسرة الوسط الفني.. ربنا يسعدهم ويبعد عنهم أي شر".

وأقيم مساء أمس الأربعاء، حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال بمنطقة الأهرامات بحضور عدد من الفنانين.

وكانت ليلى زاهر قد احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.