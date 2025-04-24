مي عمر ويسرا وإلهام شاهين.. 25 صورة من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، مساء أمس الأربعاء، بحفل زفافهما في منطقة الأهرامات، وسط أجواء مبهجة وحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: باسم سمرة، محمد ثروت، أحمد صفوت، ليلى علوي، حسين فهمي، نبيلة عبيد، ريهام عبد الغفور، إلهام شاهين، يسرا، محمد حماقي، أحمد سعد، دنيا سامي، عمرو وهبة، عبير صبري، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، دياب، هالة سرحان، هاني رمزي، عصام السقا، صدقي صخر، محمد فؤاد، محمد سامي وزوجته مي عمر، بوسي، لقاء سويدان، وعمرو عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.

وكانت ليلى أحمد زاهر احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.

وعلّقت ليلى على عقد قرانها من خلال حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أخيرًا كتبنا الكتاب".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تعاونا من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا.

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