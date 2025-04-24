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مي عمر ويسرا وإلهام شاهين.. 25 صورة من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

06:17 م الخميس 24 أبريل 2025
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  • عرض 25 صورة
    يسرا وإلها شاهين وأحمد السعدني
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (9)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (8)
  • عرض 25 صورة
    هالة سرحان ونبيلة عبيد من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (6)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (5)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (2)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (12)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (11)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (10)
  • عرض 25 صورة
    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جامد
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شعبان في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 25 صورة
    ليلى علوي وأشرف عبد الباقي وإلهام شاهين في حفل زفاف ليلى وهشام جمال
  • عرض 25 صورة
    عمرو الليثي وإيهاب توفيق في حفل زفافا ليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (4)
  • عرض 25 صورة
    دنيا سامي من حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام ماجد
  • عرض 25 صورة
    ريهام عبد الغفور
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    نجوم الفن في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (7)
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين وماجد المصري وأحمد فهمي
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين (2)
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين ويسرا
  • عرض 25 صورة
    أحمد زاهر ولقاء سويدان من حفل زفاف نجلته ليلى
  • عرض 25 صورة
    حسين فهمي وشيكو وليلى علوي وإلهام وأمير شاهين
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كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، مساء أمس الأربعاء، بحفل زفافهما في منطقة الأهرامات، وسط أجواء مبهجة وحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: باسم سمرة، محمد ثروت، أحمد صفوت، ليلى علوي، حسين فهمي، نبيلة عبيد، ريهام عبد الغفور، إلهام شاهين، يسرا، محمد حماقي، أحمد سعد، دنيا سامي، عمرو وهبة، عبير صبري، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، دياب، هالة سرحان، هاني رمزي، عصام السقا، صدقي صخر، محمد فؤاد، محمد سامي وزوجته مي عمر، بوسي، لقاء سويدان، وعمرو عبد العزيز، وغيرهم من الفنانين.

وكانت ليلى أحمد زاهر احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني.

وعلّقت ليلى على عقد قرانها من خلال حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أخيرًا كتبنا الكتاب".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تعاونا من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا.

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