صُناع مُسلسل "مُنتهي الصلاحية" مع شريف عامر الليلة على " MBCمصر"

يستقبل برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، "الليلة" على شاشة "MBC مصر"، فريق عمل مُسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شهر رمضان. ولاقى المسلسل تجاوباً كبيراً من المُشاهدين في مصر والعالم العربي، وعُرض حصرياً على شاشة "MBC مصر"، ومنصة شاهد.

ويتحدث الأبطال محمد فراج، هبه مجدي، تامر نبيل، حسن مالك، والمخرج تامر نادي عن كواليس المسلسل والشخصيات وتطورات الأحداث وردود الأفعال.

ويذكر أن مسلسل "منتهي الصلاحية" شارك في بطولتة كل من بطولة محمد فراج، ياسيمن رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.