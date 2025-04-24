"إيمان الطوخي لم تتزوج أبدًا".. نجل شقيقتها يحسم الجدل حول أسباب اختفائها

كتب-مصطفى حمزة:

نفى المطرب أحمد محسن "نجل شقيقة الفنانة إيمان الطوخي"، صحة ما تردد عن هجرتها إلى أمريكا.

المطرب أحمد محسن " صوليست فرقة الموسيقى العربية"، خلال ظهوره في بودكاست"دقائق نت"، أكد أن الفنانة إيمان الطوخي، لم تغادر مصر، ومازالت مقيمة فيها، وتعيش في منزل والدتها، ولا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وأضاف :" والدة الفنانة إيمان الطوخي، توفيت منذ 8 سنوات، وهي على تواصل فقط مع شقيتها ونحن أبناء شقيقتها".

وعن الفتاة التي ادعت إنها إبنة المطربة، قال:" إيمان الطوخي، لم تتزوج أبدا، ولا نعرف من هي الفتاة، وليست من العائلة".

الفنانة إيمان الطوخي، التي غابت عن الساحة الفنية من حوالي 28 عاما، في تصريحات صحفية، أكدت عدم صحة شائعة زواجها و الرئيس الأسبق "مبارك"

وولدت إيمان الطوخي، في 11 يناير عام 1958 وهي ابنة الإذاعي و الفنان محمد الطوخي، و تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980.

وبدأت الفنانة مشوارها الفني بالغناء، من أشهر أغانيها "اسكندرية"، "التانجو"، "دنيا جديدة"، "لولي"، "النظرة الأولى"، "يا عيون يا مغرباني"، "ليالينا".

وشاركت إيمان الطوخي، في بطولة مسلسلات عديدة، منها ، ألف ليلة وليلة، بين السرايات، الطريق إلى سمرقند، الخليل بن أحمد، جمال الدين الأفغاني، صباح الورد، رياح الخوف، رابعة تعود، لا إله إلا الله، رأفت الهجان، و"بوابة الحلواني".

وقامت إيمان، بالاشتراك في العديد من الأفلام ، مثل اللقاء الدامي، ودماء على الأسفلت، ولا تدمرنى معك، والحكم آخر الجلسه ، وبيت الكوامل.

تصريحات أحمد محسن



