أصالة تهنئ ليلى زاهر وهشام جمال بزفافهما: " قدوة لكل الأفراح الجاية"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أصالة نصري مجموعة من الصور من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، الذي أُقيم أمس الأربعاء، وسط حضور كبير من نجوم الفن.

ونشرت "أصالة" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلّقت قائلة: "يا ليلى العروس المتربية، الجميلة، الخلوقة، يا بنت أبوك، قصّتكم وزنت ميزان اختلّ، وما عدنا شفنا اللي شفناه فيكم، عيلة مهذبة مثالية، البنت بتبرّ أهلها بمشاعرها وبمظهرها".

وتابعت: "أكدتوا يا ليلى إنتي وهشام شو يعني فرح ورُقي وحب حقيقي من زيادات، تعودنا نشوفها وهي مو زيادة قدّ ما فيها انتقاص".

وكشفت أصالة عن سبب غيابها، قائلة: "كان بودّي أشارك أخي الغالي وصديقي المحترم أحمد زاهر وزوجته العظيمة، اللي ربّت أحلى تربية، بس ظروفي النفسية كانت صعبة للغاية.

وأضافت: "فرحت لفرحكم، وطلعتوني من اللي أنا فيه بأحلى المشاعر، ألف مبروك على حياتكم الجاية، اللي رح تشبه ليلتكم الحلوة، التاريخية، النقية، بتمنى لكم كل الفرح، وكل الاستقرار، وسنين كلها نجاح، ألف مبروك يا حبايب القلب، يا أحلى عرسان بالدنيا كلها، كبرتوا قلبنا بشكلكم المحترم الراقي، وحتكونوا قدوة لكل الأفراح الجاية".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر كانت احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي بالمنيل، بحضور نخبة من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

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