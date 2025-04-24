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بالفيديو.. جمال سليمان يثير الجدل ويُحرج سيدة طلبت التقاط صورة معه

04:01 م الخميس 24 أبريل 2025
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    جمال سليمان
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    الفنان جمال سليمان
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    جمال سليمان
  • عرض 22 صورة
    جمال سليمان (1)
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    جمال سليمان
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    جمال سليمان
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كتبت - سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان السوري جمال سليمان، وهو ينفعل على سيدة حاولت التقاط صورة معه أثناء تواجده في أحد الأماكن العامة.

وظهر سليمان في الفيديو وهو يقول للسيدة: "أبوس إيدك سيبيني، فيه أكتر من كده؟".

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء المتابعين، إذ انتقد البعض تصرف الفنان جمال سليمان واعتبروه حاد وغير مبرر، ووجد البعض أنه قد يكون تعرض لموقف متكرر أزعجه ودفعه للانفعال.

وحاءت التعليقات: " حرام عليك أحرجتها، أول مرة أشوفه بالشكل ده، مصدومة فيه، حقه وهو حر، ليه عاملها بقسوة كده؟".

يُذكر أن جمال سليمان شارك في سباق دراما رمضان 2025 بمسلسل "أهل الخطايا"، بطولة أشرف زكي وسوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، تأليف أحمد أنور، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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A post shared by Hawacom TV (@hawacom.tv)

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جمال سليمان الفنان السوري جمال سليمان
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