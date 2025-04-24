ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة للفنانة يسرا

كتبت - نوران أسامة:

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة جمعتها بالنجمة الكبيرة يسرا، من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، الذي أُقيم أمس الأربعاء وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وشاركت ريهام الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ووجهت من خلالها رسالة ليسرا، وعلّقت: "إلى معلمتنا، أيقونتنا، أسطورتنا، ومثلنا الأعلى في كل العصور.. أحبك، وأحترمك، وأقدّرك، وأُعجب بك أكثر مما أستطيع التعبير عنه. بارك الله فيكِ يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا ولينا كلنا يا سيفا".

يذكر أن الفنانة ريهام عبدالغفور شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة".

مسلسل ظلم المصطبة تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ويتناول عدداً من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في حياة الناس.

"ظلم المصطبة" من تأليف أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، وإخراج هاني خليفة، وبطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة.

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