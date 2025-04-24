بالصور.. درة تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة زروق جمهورها أحدث إطلالة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت درة بفستان أنيق باللون البيج، واعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها.

وانهالت تعليقات المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "أحلى وأجمل واحدة"، "العشق كله"، "فستانك ومكياجك حلوين"، "أجمل درة في العالم"، "نجمة النجوم"، "تحفة"، "فنانة"، "جميلة"، و"ملكة جمال تونس".

شاركت الفنانة درة موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.

ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا"، يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.

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