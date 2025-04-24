أغنية زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر تدخل قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "فستانك الأبيض" عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، بعد ساعات من تقديمه الأغنية في حفل زفاف ملحنها المنتج والمخرج هشام جمال، والفنانة ليلى أحمد زاهر.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي، ووصلت إلى المركز الثامن في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، إذ حققت ما يزيد عن الـ 29 ألف مشاهدة بعد ساعتين من طرحها

المنتج والمخرج هشام جمال، أهدى الأغنية إلى الفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال احتفاله بزفافهم، أمس الأربعاء، وشارك في غنائها عند تقديمها بصوت المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

حفل الزفاف، قام بإحيائه المطربين تامر حسني، محمد حماقي، محمد فؤاد، وأحمد سعد، والمطربات مي فاروق، وبوسي.

وشهد الحفل، حضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، و الإعلامي عمرو الليثي، يسرا، ليلى علوي، إسعاد يونس، مصطفى شعبان، باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، حسين فهمي، والمخرج محمد سامي، وزوجته الفنانة مي عمر.

