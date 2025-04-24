بفستان أنيق.. سيرين عبدالنور تخضع لأحدث جلسة تصوير

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي.

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "ملكة جمال، جمالك جمال، قمري، بتعقدي، اسم الله على هالجمال، نجمة النجوم، كالعادة بتجنني".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عرض العام الماضي، وشاركها البطولة: قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج

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