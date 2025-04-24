وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في أوبرا دبي 22 يونيو المقبل

كتبت - سهيلة أسامة:

يستعد النجم اللبناني وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم على خشبة مسرح "دبي أوبرا"، وذلك يوم 22 يونيو المقبل.

وروجت الجهة المنظمة للحفل عبر منصاتها الرسمية، ونشرت البوستر الدعائي وعلّقت: "ترقّبوا ليلة من العمر مع ملك الرومانسية وائل كفوري على مسرح دبي أوبرا يوم 22 يونيو".

يذكر أن المطرب وائل كفوري، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته الجديدة "لآخر دقة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب وميكس وماستر جمال ياسين، ومن إخراج عبد الله غانم.

تم تصوير الفيديو كليب في بيروت على مدار يوم كامل، حيث ينقل العمل الأجواء الصيفية على شواطئ لبنان وحياة الشباب من خلال سلسلة مواقف وأنشطة يقومون بها خلال الصيف، ويطل وائل كفوري بلوك صيفي أيضاً بعيداً عن قصص الحب التي عهدناها في أعمال سابقة.

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