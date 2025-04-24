هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة لافتة (صور)

كتبت - نوران أسامة:

لفتت الفنانة هيدي كرم الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت هيدي كرم جمهورها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية شورت قصير، ما أثار تفاعلًا كبير بين متابعيها.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما شاركت أيضا بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

اقرأ أيضًا:

روجينا تهنئ ابنتها مريم بعيد ميلادها (فيديو)

إلهام شاهين تنشر صور من زفاف ليلى زاهر وهشام جمال: "فرح جميل وليلة رائعة"

ليلة كلها حب".. لقاء سويدان تهنئ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بزفافهما

"أحبك يا نجمتي اللامعة".. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد إبنتها إيلا

بالفيديو.. هشام جمال يغني لـ ليلى زاهر في حفل زفافهما