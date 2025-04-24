وصلت 3000 درهم.. نفاذ تذاكر حفل آمال ماهر في دبي

كتب-مصطفى حمزة:

تستعد المطربة آمال ماهر، لتقديم حفلها الأول على مسرح "أوبرا دبي"، مساء اليوم الخميس الموافق 24 أبريل.

الجهة المنظمة للحفل، أعلنت أن تذاكر الحفل تم بيعها بالكامل، بعد طرحها للحجز عبر منصتها الإلكترونية.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين، 350،و 550، و950، و 1700، و 3000 درهم إماراتي.

المطربة آمال ماهر، قامت في فبراير الماضي، بإحياء الحفل الذي أقيم في المسرح الوطني بالبحرين.