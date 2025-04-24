بعد حفل زفافه أمس.. هشام جمال يتصدر قوائم مواقع التواصل

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المنتج والمخرج هشام جمال، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي "إكس"، و "فيسبوك"، بعد احتفاله بزفافه والفنانة ليلى أحمد زاهر، مساء أمس الأربعاء، بمنطقة سقارة.

المنتج و المخرج هشام جمال، أهدى الفنانة ليلى أحمد زاهر، أغنية بعنوان "أنا وليلى بقينا لبعض"، وشارك في غنائها مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي.

حفل الزفاف، قام بإحيائه المطربين تامر حسني، محمد حماقي، محمد فؤاد، أحمد سعد، والمطربات مي فاروق، وبوسي.

وشهد الحفل، حضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، والإعلامي عمرو الليثي، ويسرا، ليلى علوي، إسعاد يونس، مصطفى شعبان، باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، حسين فهمي، والمخرج محمد سامي، و زوجته الفنانة مي عمر.