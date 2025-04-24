روجينا تهنئ ابنتها مريم بعيد ميلادها (فيديو)

كتبت - نوران أسامة:

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد ابنتها "مريم"، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بمقطع فيديو من أجواء الاحتفال.

ووجهت روجينا لابنتها رسالة وعلقت على الفيديو، قائلة: "كل سنة وإنتي قلبي، كل سنة وإنتي قمر، كل سنة وإنتي غالية، كل سنة وإنتي في قلبي يا قلبي، أجمل وأطيب قلب في الدنيا".

وتلقت روجينا وابنتها العديد من التهاني من نجوم الفن، إذ علّقت الفنانة رانيا فريد شوقي: "عيد ميلاد سعيد يا مريم"، وكتبت الفنانة داليا البحيري: "عيد ميلاد سعيد للجميلة مريم"، فيما قال الفنان محمود حجازي: "كل سنة ومريم طيبة وبخير هي والعيلة كلها".

يُذكر أن الفنانة روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حسبة عمري"، والذي شارك في بطولته كل من عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج مي ممدوح، وتأليف محمود عزت، ويتكوّن من 15 حلقة.

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