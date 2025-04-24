ليلة كلها حب".. لقاء سويدان تهنئ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بزفافهما

كتبت - نوران أسامة:

هنأت الفنانة لقاء سويدان العروسين، الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، بمناسبة حفل زفافهما الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء في منطقة سقارة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت لقاء سويدان صورًا من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ليلة كلها حب.. فرح ليلى زاهر وهشام جمال، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واحفظهما".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: يسرا، ليلى علوي، باسم سمرة، محمد ثروت، أحمد صفوت، لقاء سويدان، عمرو عبد العزيز، حسين فهمي، وغيرهم.

وكان عقد قران الثنائي قد أُقيم الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي بالمنيل، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الوسط الفني، من بينهم: عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، أحمد صفوت، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة.

يُذكر أن هشام جمال تعاون من قبل مع ليلى أحمد زاهر في مسلسل "في بيتنا روبوت" بجزأيه الأول والثاني.

اقرأ أيضًا:

أحمد الفيشاوي ينشر فيديو قديم لوالده تحدث عن رقص الرجال مثل النساء.. ماذا قال؟

17 صورة .. بكاء ليلى زاهر أمام والدها بحفل زفافها

"بالتايجر".. هدى الإتربي تخطف الأنظار بـ إطلالة "جريئة" في فرنسا