إلهام شاهين تنشر صور من زفاف ليلى زاهر وهشام جمال: "فرح جميل وليلة رائعة"

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور جديدة من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، والذي أُقيم مساء أمس الأربعاء وسط حضور نجوم الفن.

وظهرت إلهام في الصور برفقة عدد من الفنانين، من بينهم: حسين فهمي، أشرف عبد الباقي، عبير صبري، ليلى علوي، أحمد السعدني، يسرا، باسم سمرة، ماجد المصري.

ونشرت الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ألف مبروك لصديقي الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى على فرح ابنتهما الجميلة ليلى على هشام جمال، مبروك للعروسين ليلى وهشام، ربنا يسعدكم ونفرح بولادكم، فرح جميل وليلة رائعة بحضور كل أهل الفن، ربنا يجمعنا دايمًا على خير وفرح".

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر كانت احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي بالمنيل، بحضور نخبة من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

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