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بإطلالة جريئة.. أيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

11:44 ص الخميس 24 أبريل 2025

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت أيتن الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الرصاصي، و وضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نجمتي وحبيبتي، بسم الله عليكي يا حبيبتي، إيه القمر ده، كل فترة تحلوي زيادة، جمالك، قمر".

وشاركت الفنانة أيتن عامر في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي" بطولة كلًا من محمد رجب، محمود قابيل، عبير صبري، محمد لطفي، ميمي جمال، أحمد وفيق، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

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A post shared by Ayten Amer (@aytenamer)

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أيتن عامر إنستجرام مسلسل الحلانجي
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