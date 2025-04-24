17 صورة .. بكاء ليلى زاهر أمام والدها بحفل زفافها

كتب- هاني صابر:

شهد حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر، الذي أقيم مساء الأربعاء، بمنطقة الأهرامات بكائها خلال رقصها مع والدها الفنان أحمد زاهر.

وسقطت الدموع من ليلى زاهر أثناء رقصها مع والدها بحفل زفافها على الفنان والمنتج هشام جمال.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف بينهم باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، وغيرهم.

وكانت ليلى زاهر احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.