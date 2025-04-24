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20 صورة ..رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بحفل زفافهما

12:14 ص الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 22 صورة
  • عرض 22 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_005
  • عرض 22 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_008
  • عرض 22 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_009
  • عرض 22 صورة
    ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_001
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 22 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
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كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، مساء الأربعاء، بحفل زفافها على الفنان والمنتج هشام جمال بمنطقة الأهرامات.

وعقب وصول ليلى زاهر وهشام جمال لمسرح حفل الزفاف، صعدا ورقصا معا وسط تصفيق من الحضور.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف بينهم باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز، وغيرهم.

وكانت ليلى زاهر احتفلت بعقد قرانها على هشام جمال الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

ليلى أحمد زاهر ليلى زاهر هشام جمال حفل زفاف ليلى أحمد زاهر
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