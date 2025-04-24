حدث بالفن | حفل زفاف ليلى زاهر ووفاة فنان وتعرض نجل مطرب لوعكة صحية

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رحيل الإعلامي السوري صبحي عطري، وفاة الفنان عبدالمنعم عيسى، كريم محمود عبدالعزيز أحدثهم.. 3 شائعات ارتباط طاردت دينا الشربيني، تعرض نجل رامي صبري لوعكة صحية.. وزوجته تطلب الدعاء، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..