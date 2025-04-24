حدث بالفن | حفل زفاف ليلى زاهر ووفاة فنان وتعرض نجل مطرب لوعكة صحية
12:03 ص الخميس 24 أبريل 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ رحيل الإعلامي السوري صبحي عطري، وفاة الفنان عبدالمنعم عيسى، كريم محمود عبدالعزيز أحدثهم.. 3 شائعات ارتباط طاردت دينا الشربيني، تعرض نجل رامي صبري لوعكة صحية.. وزوجته تطلب الدعاء، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..
ريم البارودي محمد رمضان رامي صبري غادة عبد الرازق سليمان عيد تركي آل الشيخ صبحي عطري كريم محمود عبدالعزيز دينا الشربيني وفاة الفنان عبدالمنعم عيسى ليلى أحمد زاهر حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر
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