أحمد الفيشاوي ينشر فيديو قديم لوالده تحدث عن رقص الرجال مثل النساء.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو قديم لحوار تلفزيوني لـ والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً".

وتحدث فاورق الفيشاوي عن ظاهرة رقص النجوم في السينما بطريقة تشبه رقص النساء، قائلًا: "لما الراجل يطلع يرقص في السينما بهذا الشكل النسواني كده لغى صورة الراجل، هذا الرجل لا يمثلني، اللي بيلعب أكتافه لا يمثلني كرجل إنما لما كان رشدي أباظة بيرقص بالعصايا كان يمثلني كرجل، في رقص رجولي فيه التحطيب، إنما رقص الرجال دلوقتي أعوذ بالله يصبني بالتقزز، حقيقةً وبرفض الفرجة عليه لأن الراجل راجل".

وكتب الفيشاوي تعليقًا على الفيديو: "لا تعليق .. مات الكلام الله يرحمك يا أبي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائية كان فيلم "بنقدر ظروفك"، الذي عُرض في يونيو من العام الماضي، وشارك في بطولته كل من: نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مي سليم، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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