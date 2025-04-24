إعلان

"بالتايجر".. هدى الإتربي تخطف الأنظار بـ إطلالة "جريئة" في فرنسا

02:00 ص الخميس 24 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي في فرنسا
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي في فرنسا (4)
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي في فرنسا (2)
  • عرض 5 صورة
    هدى الاتربي في فرنسا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعادت الفنانة هدى الإتربي نشر صور لها من تواجدها في فرنسا بعد حضورها مهرجان كان لعام ٢٠٢٤.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سلام"، حيث ظهرت بإطلالة "جريئة" مرتدية فستان "تايجر".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ده أحلى سلام"، "قنبلة الجيل"، "أحلى قنبلة جيل"، "حلوة في التايجر".

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا..

اللقطات الأولى من تجهيزات حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

"قدها من يومي".. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة مع محمود الليثي

هدى الإتربي نجوم الفن انستجرام هدى الإتربي فرنسا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. حمادة هلال يطرح أغنية"مش مرتاح" على "يوتيوب"

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب