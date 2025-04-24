"بالتايجر".. هدى الإتربي تخطف الأنظار بـ إطلالة "جريئة" في فرنسا

كتب - معتز عباس:

أعادت الفنانة هدى الإتربي نشر صور لها من تواجدها في فرنسا بعد حضورها مهرجان كان لعام ٢٠٢٤.

ونشرت هدى الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سلام"، حيث ظهرت بإطلالة "جريئة" مرتدية فستان "تايجر".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ده أحلى سلام"، "قنبلة الجيل"، "أحلى قنبلة جيل"، "حلوة في التايجر".

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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