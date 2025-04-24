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"أحبك يا نجمتي اللامعة".. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد إبنتها إيلا

01:00 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    نانسي عجرم وابنتها إيلا (2)
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كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"، في أجواء مبهجة، لتنال إعجاب المتابعين.

ونشرت نانسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اليوم نحتفل بالشخص الرائع الذي أصبحت عليه، أحبك دائمًا يا نجمتي اللامعة، أسعد عيد ميلاد".

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تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي في الجامعة الأمريكية في بيروت وذلك بتاريخ 20 يونيو المقبل.

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