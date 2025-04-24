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نسرين طافش جريئة ونور إيهاب بدون مكياج.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الخميس 24 أبريل 2025
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    بوسي في أحدث ظهور
  • عرض 9 صورة
    تامر هجرس
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    مي سليم
  • عرض 9 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 9 صورة
    نور إيهاب
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    هاجر أحمد
  • عرض 9 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 9 صورة
    عمرو سعد
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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

ظهرت الفنان الشابة نور إيهاب بدون مكياج في أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جميلة عوض

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأبيض.

أسماء أبو اليزيد

ظهرت الفنانة أسماء أبو اليزيد بصحبة الفنانة هنادي مهنا والفنانة ريهام عبد الغفور، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" في أحدث ظهور لهم.

بوسي

نشرت الفنانة بوسي، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب المتابعين.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جريئة ارتدت خلالها ملابس رياضية، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلق: "يوم جميل".

عمرو سعد

نشرت الفنان عمرو سعد، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور له.

لقطات نجوم الفن نور إيهاب جميلة عوض أسماء أبو اليزيد هاجر أحمد بوسي مي سليم نسرين طافش تامر هجرس عمرو سعد
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