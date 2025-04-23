أول صورة من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

كتب - معتز عباس:

أقيم، منذ قليل، حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق الشهيرة بجوار منطقة سقارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ليلى زاهر وهشام جمال من حفل زفاف، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء.

أقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

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