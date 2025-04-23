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أول صورة من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

11:53 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_018
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_019
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_020
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_017
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_028
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_029
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_033
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_036
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_035
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_025
  • عرض 14 صورة
    لحظة دخول ليلي احمد زاهر وهشام جمال حفل زفافهم #هشام_جمال #ليلي_أحمد_زاهر_038
  • عرض 14 صورة
    رقص ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 14 صورة
    حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
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كتب - معتز عباس:

أقيم، منذ قليل، حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق الشهيرة بجوار منطقة سقارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ليلى زاهر وهشام جمال من حفل زفاف، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء.

أقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

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الفنانة ليلى زاهر المنتج هشام جمال حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال أول صورة من حفل زفاف ليلى وهشام
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