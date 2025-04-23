بالصور.. أشرف زكي وزوجته روجينا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما مريم

كتب - معتز عباس:

احتفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاد ابنته مريم، في حضور زوجته الفنانة روجينا والابنة الكبرى مايا.

ونشر أشرف صورًا من عيد الميلاد عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة يا مريم كل سنة وانتى جميلة، كل سنة وأنا فخور بيكي، كل سنة واحنا كلنا مع بعض".

شارك أشرف زكي في مسلسل "أهل الخطايا"، بطولة جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، تأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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