بالصور..باسم سمرة وثروت وصفوت وسويدان بحفل زفاف ليلى أحمد زاهر

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من حفل زفاف الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج والفنان هشام جمال.

ونشرت لقاء سويدان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر فيها النجوم باسم سمرة ومحمد ثروت وأحمد صفوت ولقاء سويدان وعمرو عبد العزيز.

وتحتفل ليلى زاهر، مساء الأربعاء، بحفل زفافها على المنتج والفنان هشام جمال.

واحتفلت ليلى زاهر وهشام جمال بعقد قرانهما الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت "ليلى"، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024.