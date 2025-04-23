حراسات خاصة مشددة لمنع دخول غير المدعوين في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

كتب - معتز عباس:

تحتفل الفنانة ليلى زاهر بزفافها على المنتج هشام جمال مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرامات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ أفراد من الحراسات الخاصة تم تعيينهم في حفل الزفاف لمنع دخول غير المدعوين.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

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