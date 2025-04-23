إعلان

حراسات خاصة مشددة لمنع دخول غير المدعوين في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

10:52 م الأربعاء 23 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هشام جمال وليلي زاهر
  • عرض 8 صورة
    حراسات خاصة في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (
  • عرض 8 صورة
    حراسات خاصة في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 8 صورة
    عقد قران ليلى زاهر على المنتج هشام جمال
  • عرض 8 صورة
    عقد قران ليلى زاهر
  • عرض 8 صورة
    تجهيزات حفل زفاف ليلى زاهر
  • عرض 8 صورة
    اللقطات الأولى من تجهيزات حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تحتفل الفنانة ليلى زاهر بزفافها على المنتج هشام جمال مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرامات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ أفراد من الحراسات الخاصة تم تعيينهم في حفل الزفاف لمنع دخول غير المدعوين.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

اقرأ أيضا..

هنا شيحة تنعى الإعلامي صبحي عطري: "من أطيب القلوب ومحب حقيقي"

25 صورة جمعت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال قبل حفل زفافهما الليلة

حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال الفنانة ليلى زاهر المنتج هشام جمال منع دخول غير المدعوين زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟
مع تذبذب السعر.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ شعبة الذهب تجيب