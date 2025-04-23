أصالة ناعية صبحي عطري: "كان مقهور وحزين"

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة أصالة نصري، الإعلامي الراحل صبحي عطري، الذي رحل عن عالمنا إثر سكتة قلبية، عن عمر يناهز الـ 48 عامًا.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على إنستجرام: "صدق اللي قال نحن ما نموت مرة واحدة احنا بنموت على مراحل، كل إنسان قريب بيتركنا بيروح شيء منّنا وما بيرجع بيترك بصمته على ملامحنا جوه روحنا بيترك غصّه ما بتروح".

وتابعت: "وصبحي كان صديق حبيب قريب طموح بس الحياة ما عطته فرصة ليحقق شو بيتمنّى وكان مقهور وكان حزين وراح لربّه الأحن والأرحم والأعدل، الله يجعل مثواه الجنّة ويعين قلب أمّه ويعين أحبابه أنا منهم ونستوعب هذا الغياب اللي ما كان على البال".

وأضافت: "أدعو له صبحي كان شب مثالي خلوق بيهتم بصحته بس ما عرف يداري قلبه اللي ما كان مرتاح.. الله يرحمك يا صديقي كتير رح أشتقلك يا صبحي".

وكان حساب ET بالعربي قد أعلن الخبر عبر "إنستجرام"، قائلًا: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري.. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية.. رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".