اللقطات الأولى من تجهيزات حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

تستعد الفنانة ليلى أحمد زاهر والمنتج والفنان هشام جمال للاحتفال بزفافهما مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرامات.

ومن المتوقع حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء.

وأقيم عقد قران هشام جمال وليلى زاهر الأسبوع الماضي داخل قصر محمد علي في المنيل، وشهد حضور الأصدقاء المقربين والفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة، محمد جمعة، دنيا سامي، وأحمد صفوت، شام الذهبي إبنة أصالة.

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