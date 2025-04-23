"قدها من يومي".. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة مع محمود الليثي

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان محمد رمضان طرح أغنية جديدة بعنوان "قدها من يومي" مع المطرب محمود الليثي.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أغنية قدها من يومي أنا قدها مع (محمود الليثي )، بكرة الخميس الساعة 5 على جميع المنصات بأمر الله".

تعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورد رمضان على الانتقادات التي وجهت له بسبب إطلالته المثيرة للجدل، بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" أكد فيه أنه لم يقصد الظهور بهذا الشكل.

وشهدت فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

اقرأ أيضا..

"النصيحة على الملأ فضيحة".. ماذا قالت ريم البارودي عن إطلالة محمد رمضان في أمريكا؟

"مكنش قصدي أطلع بالشكل ده".. أول تعليق من محمد رمضان على إطلالته المثيرة للجدل