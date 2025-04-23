10 معلومات عن هشام جمال زوج ليلى أحمد زاهر قبل حفل زفافهما

كتب - معتز عباس:

يستعد المنتج هشام جمال لـ حفل زفافه على الفنانة الشابة ليلى زاهر، مساء اليوم الأربعاء، بحضور العائلة والأصدقاء ونجوم الفن.

وعقد هشام جمال قرانه على ليلى زاهر يوم الإثنين الأسبوع الماضي، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وفي الساعات القليلة الماضية، تصدر هشام جمال تريند مواقع البحث والتواصل الاجتماعي المختلفة.

ونرصد لكم معلومات عن المنتج هشام جمال قبل ساعات من إقامة حفل زفافة على ليلى زاهر، في السطور التالية:

1- - هشام جمال من مواليد عام 1993، ويبلغ من العمر 32 عاما.

2- بدأ مشواره الفني عام 16 بتأسيس شركة إنتاج فني.

3- - أول أعماله الفنية إنتاج أغنية "فيسبوكي" للفنان أحمد مكي.

4- - أنتج أول ألبوم غنائي للفنانة دنيا سمير غانم عام 2013، والذي ضم 9 أغاني.

5- -أنتجت أغنيتين للمطربة أنغام وهي "أنا ساندة عليك" و"أجمل مكان".

6- شارك بالتمثيل والغناء في بعض الأعمال الفنية من ضمنها مسلسل لهفة ومسلسل نيللي وشريهان.

7- شارك بالتمثيل في 4 مسلسلات هي لهفة ، وبدل الحدوتة تلاتة، في بيتنا روبوت الجزء الاول والثاني.

8- أنتج فيلم "تسليم أهالي"، وبرنامج "ميس أند ستاندر"، و مسلسل "نيللي وشريهان".

9- قام بتلحين أغاني وتترات مسلسلات "في اللالالاند"، "نيللي وشريهان"، "لهفة"، "بدل الحدوتة تلاتة"، "في بيتنا روبوت" وتتر برنامج "ههزر فزر مع لولي".

10- قام بتأسيس فريق غنائي يدعى "بوي باند"، وأول أغنية كانت بعنوان "عيشها بدماغك" في يوليو 2014.

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