بالصور.. التجهيزات الأولى لـ ليلى أحمد زاهر قبل حفل زفافها

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر قبل ساعات من احتفالها بحفل زفافها على الفنان والمنتج هشام جمال.

وظهرت ليلى أحمد زاهر، داخل غرفتها الشخصية الخاصة بالتحضير لزفافها، وقيامها بتصفيف شعرها.

وتحتفل ليلى زاهر، مساء اليوم الأربعاء، بحفل زفافها على المنتج والفنان هشام جمال.

وكانت ليلى زاهر وهشام جمال، احتفلا بعقد قرانهما الأسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت ليلى، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرا كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.