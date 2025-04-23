10 معلومات وصور عن ليلى أحمد زاهر أحدث عروس بالوسط الفني

كتب - معتز عباس:

تحتفل الفنانة ليلى زاهر والمنتج والفنان هشام جمال بحفل زفافهما اليوم الأربعاء، بأحد بالفنادق الشهيرة، بحضور أسرتي العروسين والأصدقاء ونجوم الفن.

عقد قران المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

واحتفلا ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بخطوبتهما قبل عام تقريبًا، في حفل اقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين.

ونرصد لكم معلومات عن ليلى أحمد زاهر، في السطور التالية:

1- ولدت ليلى أحمد زاهر في 30 أغسطس عام 2003، ولديها 3 شقيقات هن "ملك ونور ومنى"

2- ووالدها الفنان أحمد زاهر ووالدتها السيدة هدى زاهر، وشقيقتها "ملك" فنانة شابة

3- بدأت "ليلى" مسيرتها الفنية عام 2008 بالتمثيل في فيلم "كابتن هيما"، ثم فيلم "عمر وسلمى 2" بطولة النجم تامر حسني.

4- أول عمل سينمائي شاركت فيه كان فيلم "كابتن هيما"، بطولة تامر حسني وزينة.

5- طرحت ليلي أغنية "كلمة أخيرة" على يوتيوب عام 2023،، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب في لبنان وسط الثلوج.

6- يوم 9 يناير 2023 أعلنت خطوبتها من المنتج هشام جمال.

7 - توالت أعمالها بعدها ما بين السينما والتلفزيون، حيث شاركت في مسلسل آدم، مسلسل الفتوة، مسلسل بره الدنيا، مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الأول والجزء الثاني.

8- آخر أعمالها الدرامية مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض في رمضان 2024.

9- خاضت ليلى أحمد زاهر، تجربة تقديم البرامج للمرة الأولى ببرنامج "هزر فزر مع لولي" في موسمه الثاني.

10- عقد قرانها على المنتج هشام جمال يوم 14 أبريل الماضي بحضور نجوم الفن والمجتمع.

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