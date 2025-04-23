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25 صورة جمعت ليلى أحمد زاهر وهشام جمال قبل حفل زفافهما الليلة

07:41 م الأربعاء 23 أبريل 2025
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (6)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (4)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (8)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (3)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (5)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (20)
  • عرض 25 صورة
    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (7)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (19)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (18)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (2)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (22)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (15)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (14)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (17)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (13)
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    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال (12)
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كتب- هاني صابر:

تحتفل الفنانة ليلى أحمد زاهر، مساء اليوم الأربعاء، بحفل زفافها على المنتج والفنان هشام جمال.

واحتفلت ليلى زاهر وهشام جمال بعقد قرانهما الاسبوع الماضي بقصر محمد علي بالمنيل.

وعلّقت ليلى، على عقد قرانها، عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيراً كتبنا الكتاب".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا .

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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