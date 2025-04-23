أسماء أبو اليزيد تنشر صورة مع هنادي مهنا وريهام عبدالغفور.. والأخيرة تعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورة تجمعها مع الفنانة هنادي مهنا والفنانة ريهام عبدالغفور من أحدث ظهور لهم.

ونشرت أسماء، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت هنادي مهنا عليها قائلة: "حب كبير". فيما علقت ريهام عبدالغفور: "حبايب قلبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوين بشكل، اسماء و هنادي الشبه فظيع ف الابتسامة، قمرات، أحلى تلاتة، أحلى من بعض".

وخاضت أسماء أبو اليزيد موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "النص" وهو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

"النص" بطولة أحمد أمين، صدقي صخر، أسماء أبو اليزيد، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، وإخراج حسام علي.